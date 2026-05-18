Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в ходе работы на Донбассе собрал свидетельства местного населения о методах работы украинского подразделения «Белый ангел». По словам очевидцев, сотрудники этого формирования, входящего в структуру Национальной полиции Украины, под угрозами или обманом вывозят детей из прифронтовых населенных пунктов. Об этом пишет «Российская газета».
Как рассказал один из уроженцев Артемовска (Бахмута), представители подразделения регулярно прибывали к местам укрытия мирных граждан, вскрывали двери и насильно забирали детей. Другой метод, который использовали «волонтеры», — ожидание момента, когда ребенок придет за гуманитарной помощью, чтобы затем увезти его вглубь территории Украины.
Жители Дзержинска (Торецка) сообщили, что в течение 70 дней скрывали своих детей в подвалах, опасаясь визитов сотрудников полиции. По их словам, за отказ эвакуировать детей полицейские обещали разбить окна и забросить в дом гранаты.
Имеется ряд свидетельств, когда после визитов представителей подразделения в дома, где проживали семьи, отказывающиеся уезжать на территорию Украины, наносились артиллерийские удары.
«Детей берут в заложники, чтобы заставить их родителей уехать», — считает военкор.
Дмитрий Стешин отмечает, что деятельность «Белых ангелов» направлена не только на эвакуацию, но и на принудительное перемещение граждан, которые демонстрируют нелояльность к киевскому режиму или планируют переехать в Россию.