Один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

По данным главы региона, беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес прицельный удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк. Медицинские службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в лечебное учреждение. Врачи боролись за жизнь 17-летней девушки, однако спасти ее не удалось. До совершеннолетия она не дожила 10 дней.