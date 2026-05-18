Один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели 17-летней девушки в результате атаки дрона ВСУ на рейсовый транспорт в ЛНР. Еще два человека пострадали, расследованием обстоятельств атаки занимается Следственный комитет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ на гражданский транспорт погибла несовершеннолетняя, еще двое пассажиров получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале на платформе «Макс».

По данным главы региона, беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес прицельный удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк. Медицинские службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в лечебное учреждение. Врачи боролись за жизнь 17-летней девушки, однако спасти ее не удалось. До совершеннолетия она не дожила 10 дней.

«Словами не выразить, какое это горе для родителей», — написал глава ЛНР.

Леонид Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В Следственном комитете рассказали, что по факту ранения и гибели мирных жителей на территории Луганской Народной Республики начато расследование. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

