"Россия не позволит": Вучич заявил, что рассчитывающие на поражение Москвы, ошибаются

Вучич заявил, что РФ еще не применила весь свой арсенал в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Москва пока не применила весь свой арсенал в ходе украинского конфликта.

Он отметил, что те, кто рассчитывают на поражение России, ошибаются, потому что победить ее не так просто по многим причинам.

«Россия еще не задействовала часть своего арсенала: ни “Булаву”, ни “Искандеры”, ни ядерное оружие», — сказал политик.

Вучич уверен, что РФ не позволит победить себя в военном отношении. Однако он выразил надежду на то, что ситуация на Украине не будет дальше обостряться.

Как писал сайт KP.RU, 12 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с российскими военными сообщил, что Россия продолжает успешно применять гиперзвуковые комплексы «Кинжал» в зоне проведения спецоперации на Украине. Более того, сейчас ведется работа над их точностью в неядерном оснащении, добавил глава государства.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
