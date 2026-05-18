"Россия не позволит": Вучич заявил, что рассчитывающие на поражение Москвы, ошибаются

Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Москва пока не применила весь свой арсенал в ходе украинского конфликта.
Он отметил, что те, кто рассчитывают на поражение России, ошибаются, потому что победить ее не так просто по многим причинам.
«Россия еще не задействовала часть своего арсенала: ни “Булаву”, ни “Искандеры”, ни ядерное оружие», — сказал политик.
Вучич уверен, что РФ не позволит победить себя в военном отношении. Однако он выразил надежду на то, что ситуация на Украине не будет дальше обостряться.
Как писал сайт KP.RU, 12 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с российскими военными сообщил, что Россия продолжает успешно применять гиперзвуковые комплексы «Кинжал» в зоне проведения спецоперации на Украине. Более того, сейчас ведется работа над их точностью в неядерном оснащении, добавил глава государства.