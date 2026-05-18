Украинские БПЛА уничтожены над Азовским морем и Кубанью

«18 мая с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник средства ПВО уничтожили 50 украинских дронов над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.