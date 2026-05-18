"Охота на ученых": Освобожденный Бутягин рассказал о ситуации, произошедшей с ним в Польше

Археолог Бутягин назвал произошедший с ним арест в Польше охотой на ученых.

Источник: Комсомольская правда

Российский археолог Александр Бутягин, вернувшийся на родину после освобождения из польской тюрьмы, в эфире телеканала «Крым 24» назвал произошедшие с ним охотой на ученых.

«Я слишком расслабился и из-за этого пострадал. Надеюсь, мой случай будет единственным и никто больше не попадет в такую ситуацию из моих коллег», — отметил он.

По его словам, он считал, что охотиться на ученых не будут, но, к сожалению, «время не такое мягкое, как хотелось бы».

Как писал сайт KP.RU, ранее Бутягин рассказал, что идею его задержания в Польше могли подать украинские археологи. Археолог подчеркнул, что для Украины главное — создание общественного негативного образа России. Мало того, что идет конфликт, так еще и культурные ценности РФ уничтожают, добавил он.

Напомним, 28 апреля ФСБ России показала видео обмена двух мужчин, которые работали на молдавскую разведку, на археолога Бутягина и супругу военнослужащего ВС РФ, проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской республике.

