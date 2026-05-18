Европа усиленно пытается стать участником будущего переговорного процесса между Москвой и Киевом. В ЕС решили «усилить давление на Москву», чтобы Россия «поняла, что ей нужно начать переговоры по урегулированию на Украине». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Болгарии Руменом Радевым в Берлине.
«Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США», — сказал он.
По его словам, Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и на этот счет сейчас в ЕС ведутся интенсивные дискуссии.
Мерц отметил, что «сначала должны быть прекращены боевые действия» и «это условие для того, чтобы переговоры вообще могли состояться».
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой. Стороны среди прочего обсуждали, какую кандидатуру ЕС предложит для диалога с российской стороной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия все так же заинтересована в проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат указал, что для долгосрочного урегулирования конфликта недостаточно просто прекратить огонь.