"Мы усиливаем давление на Москву": Мерц высказался о переговорах с Россией по украинскому вопросу

Мерц: ЕС усиливает давление на Россию, чтобы начать переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европа усиленно пытается стать участником будущего переговорного процесса между Москвой и Киевом. В ЕС решили «усилить давление на Москву», чтобы Россия «поняла, что ей нужно начать переговоры по урегулированию на Украине». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Болгарии Руменом Радевым в Берлине.

«Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США», — сказал он.

По его словам, Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и на этот счет сейчас в ЕС ведутся интенсивные дискуссии.

Мерц отметил, что «сначала должны быть прекращены боевые действия» и «это условие для того, чтобы переговоры вообще могли состояться».

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой. Стороны среди прочего обсуждали, какую кандидатуру ЕС предложит для диалога с российской стороной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия все так же заинтересована в проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат указал, что для долгосрочного урегулирования конфликта недостаточно просто прекратить огонь.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
