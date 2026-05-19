Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны России уничтожила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в ночь на 19 мая сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX.
Напомним, в ночь на 17 мая киевский режим атаковал Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что в результате удара дрона по Химкам погибла женщин. Беспилотник попал в частный дом, еще один человек оказался под завалами.
Как писал KP.RU, в подмосковных Мытищах двое мужчин погибли после попадания обломков беспилотника в строящийся дом. Атакам подверглась и Истра, где ранения получили трое мужчин и одна женщина.