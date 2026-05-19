На украинско-приднестровской границе украинские военные со своей стороны устанавливают инженерные сооружения и минные заграждения. Об движениях ВСУ у границы РИА Новости рассказал глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
По его словам, со стороны Украины обновляются инженерные сооружения, появляются бетонные пирамиды, так называемые «зубов дракона», проволочные препятствия, минные заграждения.
Глава ведомства отметил, что других активных действий на границе с Незалежной и ПМР не фиксируется.
Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровской Молдавской Республики смогут подавать заявления на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Население ПМР составляет около 455,7 тысячи человек, из них, по официальным данным, порядка 220 тысяч уже имеют российское гражданство.
Главаря киевского режима Владимира Зеленского крайне обеспокоило это решение российского лидера. По словам нелегитимного президента Украины, присутствие российского военного контингента в регионе является «вызовом» для Киева.