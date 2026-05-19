Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье заметили движение ВСУ у границы: что делают украинские военные

Гебос: Украина укрепляет и минирует украинско-приднестровскую границу.

Источник: Комсомольская правда

На украинско-приднестровской границе украинские военные со своей стороны устанавливают инженерные сооружения и минные заграждения. Об движениях ВСУ у границы РИА Новости рассказал глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

По его словам, со стороны Украины обновляются инженерные сооружения, появляются бетонные пирамиды, так называемые «зубов дракона», проволочные препятствия, минные заграждения.

Глава ведомства отметил, что других активных действий на границе с Незалежной и ПМР не фиксируется.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровской Молдавской Республики смогут подавать заявления на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Население ПМР составляет около 455,7 тысячи человек, из них, по официальным данным, порядка 220 тысяч уже имеют российское гражданство.

Главаря киевского режима Владимира Зеленского крайне обеспокоило это решение российского лидера. По словам нелегитимного президента Украины, присутствие российского военного контингента в регионе является «вызовом» для Киева.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше