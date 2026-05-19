«Украинские националисты готовят к войне детей. С приходом весны на Западной Украине начинают работу так называемые военно-патриотические лагеря для старшеклассников. Обучение проводят инструкторы из националистических подразделений, и ветераны АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.
Марочко добавил, что в этих лагерях детям преподают основы тактической медицины, проводят огневую подготовку с практической стрельбой боевыми патронами, учат управлению БПЛА, а также много часов посвящают изучению истории украинских националистов во время Великой Отечественной войны.
Также он отметил, что обучение проходят дети обоих полов, и «поблажек на гендерное отличие никто не делает».