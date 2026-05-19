Марочко: на Украине начали готовить к боевым действиям детей в летних лагерях

ЛУГАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Украины начали подготовку детей к ведению боевых действий, в частности, организовали огневую подготовку с боевым оружием и курсы управления беспилотниками на базе военно-патриотических летних лагерей для старшеклассников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Украинские националисты готовят к войне детей. С приходом весны на Западной Украине начинают работу так называемые военно-патриотические лагеря для старшеклассников. Обучение проводят инструкторы из националистических подразделений, и ветераны АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.

Марочко добавил, что в этих лагерях детям преподают основы тактической медицины, проводят огневую подготовку с практической стрельбой боевыми патронами, учат управлению БПЛА, а также много часов посвящают изучению истории украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

Также он отметил, что обучение проходят дети обоих полов, и «поблажек на гендерное отличие никто не делает».

