Дрон ВСУ атаковал «Урал», но боец не растерялся: морпех рассказал о доставке провизии под обстрелом

Военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Демон рассказал, как доставил провизию сослуживцам, несмотря на попадание вражеского дрона в его автомобиль «Урал». Слова морпеха приводит ТАСС.
По словам Демона, он ехал на передовую в темное время суток, чтобы привезти сослуживцам воду и еду. Внезапно боец заметил в небе какое-то движение.
«Сразу придавил газ на “Урале”, после чего сзади вспыхнуло. Посмотрел в зеркало, горит колесо, начал спасать машину, все благополучно потушил», — вспоминает морпех.
Несмотря на полученные повреждения, Демон продолжил движение и доставил провизию адресатам.
