Российским военным удалось остановить крупные силы противника, которые попытались пройти через территорию кладбища. Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным Дикий рассказал, как его небольшой отряд столкнулся ночью с тремя тысячами бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ветеран уточнил, что бойцы его подразделения услышали подозрительный шорох в темноте. Российские военные сразу открыли огонь по противнику из пулеметов и гранатометов. Александр Алейкин добавил, что точное количество уничтоженных украинских солдат он не знает, так как его отряд не пошел зачищать ту территорию.
Собеседник агентства подчеркнул, что численность российского отряда была намного меньше, чем у наступающих сил ВСУ. Несмотря на это, бойцы ВС РФ смогли, как выразился ветеран, «закошмарить» украинских солдат, заставив их отступить.
Ранее стали известны успехи «Южной» группировки войск. За сутки бойцы улучшили свои позиции на переднем крае и нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.