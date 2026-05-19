Командование ВСУ взяло образцы ДНК у военнослужащих 160-й отдельной мехбригады перед отправкой в Сумскую область. Солдат предупредили — живыми не вернется никто. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«Перед переброской личного состава 160-й отдельной механизированный бригады ВСУ в Сумскую область у всех украинских военнослужащих были взяты образцы ДНК, а солдат бригады без стеснения предупредили, что никто из них не вернется живым», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, под Сумы также перебросили расчеты 47-й артиллерийской бригады ВСУ.
В ноябре прошлого года сообщалось, что за время СВО на Украине опубликованы некрологи уже на 699 тысяч погибших ВСУшников. Это не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись.
Ранее Киев закупил десятки тысяч мешков для трупов и срочно арендует рефрижераторы.