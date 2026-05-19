На ЗАЭС ночную атаку на Энергодар назвали самой интенсивной за последнее время

Ночная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Энергодар стала самой серьёзной за последнее время как по интенсивности, так и по психологическому воздействию на жителей города. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (АЭС) Евгения Яшина.
«Налёт был массированным, дроны фиксировались в разных районах Энергодара на протяжении ночи. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна», — сказала она в комментарии ТАСС.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о критически высокой активности беспилотников в городе. По его словам, удары наносились всю ночь — атакам подвергались автомобили, блокпосты, а также жилые дома.
Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал удары ВСУ по социальным объектам Энергодара раскачиванием ситуации вплоть до катастрофической. Он отметил, что украинские войска атакуют жилые дома, автобусные остановки, детские сады и даже транспорт, подвозящий еду.