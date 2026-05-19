️Фронтовая сводка на утро 19 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
Войска РФ отражают контратаки противника в районе Степногорска. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении ВС РФ продвигаются в селе Воздвижевка. Выше по фронту войска РФ атакуют в лесах к северо-западу от Александрограда. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении есть продвижение от Новоалександровки к Шевченко. На Добропольском направлении ВСУ контратакуют в районе Белицкого и Нового Донбасса. Войска РФ продвигаются восточнее Кучерова Яра. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении ВС РФ прорвались на территорию промзоны со стороны Ильиновки, на участке идут бои. ВС РФ занимают новые позиции в Молочарке. В районе Часов Яра войска РФ расширяют зону контроля на участке западнее города.
На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе населённого пункта Крымки. Продолжаются бои в районе Дробышево — Яровая — Святогорск. На Северском участке войска РФ продвигаются в районе Тихоновки и Малиновки. Продолжаются бои у Рай-Александровки. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении войска РФ занимают новые позиции восточнее Петропавловки.
Идут бои в центральной части Купянска и в районе Купянска-Узлового. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются в населённом пункте Шийковка и в окрестностях села. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении сообщается о боях в районе Караичного и Волоховке. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
В районе Мирополья ВС РФ продвигаются к селу Запселье. Продолжаются бои в районе Корчаковки. (Рис. 4).