Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

️Фронтовая сводка на утро 19 мая 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

Войска РФ отражают контратаки противника в районе Степногорска. (Рис. 1.1).

Источник: WarGonzo

На Гуляйпольском направлении ВС РФ продвигаются в селе Воздвижевка. Выше по фронту войска РФ атакуют в лесах к северо-западу от Александрограда. (Рис. 1.2).

Источник: WarGonzo

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении есть продвижение от Новоалександровки к Шевченко. На Добропольском направлении ВСУ контратакуют в районе Белицкого и Нового Донбасса. Войска РФ продвигаются восточнее Кучерова Яра. (Рис. 2.1).

Источник: WarGonzo

На Константиновском направлении ВС РФ прорвались на территорию промзоны со стороны Ильиновки, на участке идут бои. ВС РФ занимают новые позиции в Молочарке. В районе Часов Яра войска РФ расширяют зону контроля на участке западнее города.

На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе населённого пункта Крымки. Продолжаются бои в районе Дробышево — Яровая — Святогорск. На Северском участке войска РФ продвигаются в районе Тихоновки и Малиновки. Продолжаются бои у Рай-Александровки. (Рис. 2.2).

Источник: WarGonzo

Харьковский фронт

На Купянском направлении войска РФ занимают новые позиции восточнее Петропавловки.
Идут бои в центральной части Купянска и в районе Купянска-Узлового. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются в населённом пункте Шийковка и в окрестностях села. (Рис. 3.1).

Источник: WarGonzo

На Волчанском направлении сообщается о боях в районе Караичного и Волоховке. (Рис. 3.2).

Источник: WarGonzo

Сумской фронт

В районе Мирополья ВС РФ продвигаются к селу Запселье. Продолжаются бои в районе Корчаковки. (Рис. 4).

Источник: WarGonzo
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше