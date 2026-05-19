Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 19 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Армия России освободила село в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области.

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Харьковской области, а также две бригады и пограничный отряд в районах трех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и две станции РЭБ.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман ДНР, Шийковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение двум украинским бригадам и штурмовому полку в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 160 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 25 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и двух станций РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное, Подгавриловка, Райполе Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Маяк, Волчанское Днепропетровской области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области.

Противник потерял свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новорайск, Томарино Херсонской области, Григоровка и Преображенка Запорожской области.

«Уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиабомб;
  • 651 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше