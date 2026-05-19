Армия России освободила село в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Харьковской области, а также две бригады и пограничный отряд в районах трех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и две станции РЭБ.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман ДНР, Шийковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение двум украинским бригадам и штурмовому полку в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 160 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 25 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и двух станций РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное, Подгавриловка, Райполе Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Маяк, Волчанское Днепропетровской области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области.
Противник потерял свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новорайск, Томарино Херсонской области, Григоровка и Преображенка Запорожской области.
«Уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиабомб;
- 651 БПЛА самолетного типа.