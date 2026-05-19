Эксперты сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза» после ударов ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. О пораженных в Черниговской и Днепропетровской областях целях пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
По информации военкора, сегодня утром в Черниговской области под удар попали несколько объектов газовой инфраструктуры. Факт повреждения критического оборудования подтвердили и в пресс-службе компании «Нафтогаз». Вчера под атаку попали объекты компании в Днепропетровской области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что в ходе операции, вероятно, применялись беспилотники «Герань-2» и «Герань-3» и за два дня были уничтожены или получили повреждения 11 объектов газовой инфраструктуры. Лебедев предположил, что целями ударов является не только ограничение экспортного потенциала Украины, но и вывод из строя энергоснабжения, необходимого для обеспечения работы предприятий оборонного сектора.
Как сообщили в Министерстве обороны, в рамках работы по поражению объектов инфраструктуры авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по энергетическим и портовым объектам, используемым в интересах ВСУ. Также поражены склады боеприпасов, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.