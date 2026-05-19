Эксперты сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза» после ударов ВС РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что в ходе операции, вероятно, применялись беспилотники «Герань-2» и «Герань-3» и за два дня были уничтожены или получили повреждения 11 объектов газовой инфраструктуры. Лебедев предположил, что целями ударов является не только ограничение экспортного потенциала Украины, но и вывод из строя энергоснабжения, необходимого для обеспечения работы предприятий оборонного сектора.