Ограничения в Пулково сняли в четвертый раз после 7 сбитых БПЛА 19 мая

Утром 19 мая в Ленобласти объявили беспилотную тревогу. Над небом региона ПВО сбило украинский дрон — первый, но не единственный за день. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Дрозденко. За полдня аэропорт «Пулково» трижды закрывали из-за угрозы атаки БПЛА. К 15:00 ограничение на прием и выпуск самолетов сняли в четвертый раз после того, как над небом Ленобласти уничтожили 7 вражеских дронов. Правда, боевая работа все еще продолжается. Опасность беспилотников сохраняется.