Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения в Пулково сняли в четвертый раз после 7 сбитых БПЛА 19 мая

Однако в регионе все еще сохраняется беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 мая в Ленобласти объявили беспилотную тревогу. Над небом региона ПВО сбило украинский дрон — первый, но не единственный за день. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Дрозденко. За полдня аэропорт «Пулково» трижды закрывали из-за угрозы атаки БПЛА. К 15:00 ограничение на прием и выпуск самолетов сняли в четвертый раз после того, как над небом Ленобласти уничтожили 7 вражеских дронов. Правда, боевая работа все еще продолжается. Опасность беспилотников сохраняется.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в пресс-службе Росавиации.

В связи с этим в Ленобласти все еще плохо работает мобильная связь и интернет. Ограничения затронули и Петербурге.

Кстати, не только Россия страдает от беспилотников. Недавно и Эстония впервые сбила БПЛА над своей территорией. Предполагается, что дрон запустили с территории Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше