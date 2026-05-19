В Прикамье простились с Василием Щетневым, погибшим на СВО в декабре 2024 года

Василий Щетнев родился 12 июля 1990 года. В зоне СВО проходил службу по контракту в звании рядового на должности пулеметчика мотострелкового отделения. Погиб 10 декабря 2024 года. Дома возвращение сына ждала мама Галина Михайловна.