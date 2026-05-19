Пермский край отправил в зону СВО 26 тонн гуманитарной помощи для земляков

Глава региона Дмитрий Махонин сообщил об отправке большой партии гуманитарного груза для военнослужащих в зону СВО. Конвой организовал краевой Единый центр поддержки.
Губернатор отметил, что отправки формируют по запросам бойцов. Гуманитарный груз включает автомобили, необходимое оборудование и инструменты, материалы для строительства и продукты. Больше всего земляки рады весточкам из дома — посылкам от родных и самых близких людей.
«Благодарю каждого, кто помогает в этом важном деле. Все неравнодушные жители края могут принять участие в формировании следующего груза. Единый центр поддержки всегда на связи», — говорит глава региона.