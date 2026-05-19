Удобрения в Евросоюзе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен.
«Чем дороже становится энергия, тем дороже становятся удобрения. Они уже стоят на 70% дороже, чем в 2024 году», — отметил еврочиновник на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.
Как писал сайт KP.RU, ЕК намерена расширить меры, разрешающие использование удобрений на основе навоза, с целью смягчить ограничения на импорт российских и белорусских удобрений. По данным газеты Politico, европейское производство удобрений в значительной степени зависит от импортируемого природного газа, который используется для синтеза аммиака. Ограничения на поставки российских удобрений и импорт российского газа осложнили ситуацию в аграрном секторе.
Ранее Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе грозит масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики. По его словам, США поступают мудро, значительно увеличивая закупки российских удобрений до рекордного уровня, в то время как ЕС и Британия столкнутся с серьезным сельскохозяйственным кризисом.