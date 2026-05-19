ЕК озвучила цену русофобской политики Брюсселя для аграриев Евросоюза

Как писал сайт KP.RU, ЕК намерена расширить меры, разрешающие использование удобрений на основе навоза, с целью смягчить ограничения на импорт российских и белорусских удобрений. По данным газеты Politico, европейское производство удобрений в значительной степени зависит от импортируемого природного газа, который используется для синтеза аммиака. Ограничения на поставки российских удобрений и импорт российского газа осложнили ситуацию в аграрном секторе.