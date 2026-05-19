Постпред КНР при ООН Фу Цун: Пекин ведет теневую дипломатию по Украине

Пекин активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Москвой, Киевом и другими сторонами над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил постпред Китая в ООН Фу Цун на заседании Совбеза Организации по украинской тематике.