Постпред КНР при ООН Фу Цун: Пекин ведет теневую дипломатию по Украине

Пекин активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Москвой, Киевом и другими сторонами над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил постпред Китая в ООН Фу Цун на заседании Совбеза Организации по украинской тематике.
«Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что КНР ведет обширную работу над достижением мира на Украине и надеется, что он вскоре наступит.
Как писал сайт KP.RU, на этом же заседании СБ ООН постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя указал, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине находится в тупике.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс по Украине пока находится на паузе. Россия рассчитывает на его возобновление, отметил пресс-секретарь президента РФ.