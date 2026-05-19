Зеленский организовал сбор средств на освобождение экс-главы своего офиса Ермака

Глава киевского режима Владимир Зеленский организовал сбор средств на освобождение бывшего руководителя своего офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.
«Зеленский приложил немало усилий, чтобы организовать сбор средств на освобождение своего соратника», — говорится в материале.
Согласно источнику, если бы не вклад Зеленского, то сейчас Ермак бы продолжал оставаться под арестом.
Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Ермак был выпущен из СИЗО в минувший понедельник, 18 мая. Бывшего главу офиса Зеленского официально выпустили из следственного изолятора, где он находился в течение нескольких дней. При этом сумма залога, при котором Ермак мог выйти на свободу, составлял 140 млн гривен.