"Страна": Экс-главе офиса Зеленского Ермаку могут предъявить новое обвинение

Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, которого обвиняют в отмывании средств при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом, может быть предъявлено еще одно обвинение. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Выход Андрея Ермака на волю после того, как он отсидел несколько дней в СИЗО, пока ему собирали деньги на залог, не означает затишья в разворачивающемся внутриполитическом противостоянии на фоне атаки НАБУ и САП на ближайшее окружение Зеленского», — говорится в сообщении.
Издание отметило, что Ермаку может быть вручено новое подозрение уже по другому делу, а антикоррупционные органы будут вновь требовать отправки бывшего чиновника в СИЗО.
Как писал сайт KP.RU, накануне сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что на Украине началась война кланов под вывеской борьбы с коррупцией. По его словам, если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти.
Ранее на Украине раскрыли список тех, кто собрал деньги для внесения залога за Ермака, чтобы он вышел из СИЗО. Это семь физических и семь юридических лиц.