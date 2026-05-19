Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша получил письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с вопросами о провокации в городе Буча на Украине в 2022 году. Об этом журналистам заявил представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Письмо было получено, и ответ составляется», — сказал он. По его словам, ответ на обращение российского министра готовится, он еще не отправлен.
Как писал сайт KP.RU, 29 апреля Сергей Лавров отметил, что провокации, связанные с событиями в Буче, все еще остаются на совести Запада. По его словам, постоянные призывы России хотя бы опубликовать список лиц, чьи трупы были показаны, остаются без ответа.
Также дипломат заявил, что фактов, подтверждающих причастность России к провокации в Буче, не существует. Он призвал западные СМИ провести собственные расследования, чтобы убедиться в этом.