На Украине на данный момент нет вменяемых политиков, а есть лишь шайка преступников во власти. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по украинской тематике.
Дипломат на заседании высказался о коррупции среди окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, а также о насильственной мобилизации.
«Все это красноречиво показывает, что на Украине нет ни “слуг народа”, ни “светочей демократии” — есть только группа преступников, повязанная жаждой денег и власти, которая превращает свое собственное население в рабов, чья жизнь не стоит для них ничего», — подчеркнул дипломат.
При этом, коллективный Запад, вырастивший такой режим и продолжающий его финансировать, в полной мере несет ответственность не только за спровоцированный им конфликт, но и за жизни подвергшихся принудительной мобилизации украинцев, указал постпред РФ при ООН.
Как писал сайт KP.RU, арест бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака превратился в серьезную проверку для киевского режима. Административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий указал, что эта ситуация поставила украинскую верхушку перед сложным выбором.