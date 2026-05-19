Силы ПВО сбили 56 беспилотников ВСУ над регионами России за шесть часов

Российские силы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией регионов РФ в течение шести часов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны России.
«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство.
Украинские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и Крымом.
