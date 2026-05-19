Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по украинской проблематике в ироничной форме посоветовал киевскому дипломату при организации Андрею Мельнику точнее использовать русские поговорки и учить их из первоисточника.
Он заметил, что сегодня члены СБ ООН в очередной раз собрались, чтобы зафиксировать «для галочки» «неослабевающее внимание Совета» к украинскому сюжету. В свою очередь постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью, подчеркнул Небензя.
«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника. А то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными», — отметил российский дипломат.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский постпред в нарушении киевских запретов на заседании СБ ООН публично заговорил по-русски. При этом чиновник апеллировал к советскому кинематографу, использовав в своем выступлении на заседании Совета фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».