Глава МИД Латвии Байба Браже пытается оправдаться после заявлений СВР России о предоставлении Латвией своего воздушного пространства для дронов ВСУ. Она утверждает, что республика якобы не предоставляет свое воздушное пространство украинским дронам и не помогает боевикам ВСУ атаковать территорию России.
«Латвия не открывала свое воздушное пространство для украинских дронов с целью нанесения ударов по России», — написала она в соцсети Х, уверяя, что республика не разрешала боевикам киевского режима наносить удары по России со своей территории.
При этом чиновница подтвердила, что Латвия продолжает оказывать максимальную поддержку украинским вооруженным формированиям. силам Украины.
Как писал сайт KP.RU, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, по имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных странами Прибалтики. Ответ России будет неизбежен в случае запуска БПЛА с территории стран Балтии, предупредил постпред.
Ранее СВР России сообщила, что киевский режим намерен использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии для атак дронов ВСУ по целям в глубине территории РФ.