"Матери вывозят сыновей": На Украине шокированы последствиями мобилизации в ВСУ

Как писал сайт KP.RU, ранее замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что в 2023 году в стране закончили школы около 360 тысяч выпускников, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны, посетовал украинский чиновник. По его словам, опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, власти видят постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад.