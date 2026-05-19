"Матери вывозят сыновей": На Украине шокированы последствиями мобилизации в ВСУ

На Украине зафиксирована критическая нехватка учеников в 11-х классах, родители боятся, что их сыновей насильно заберут в ВСУ. Об этом в эфире украинского канала ТСН заявил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и блогер Михаил Высоцкий.
По его словам, старшие классы полупустые, потому что целыми группами ребята уезжают получать образование за рубеж.
Он отметил, что особенно сложная ситуация сложилась с набором на инженерные и технические специальности, где традиционно было много студентов. Некоторые матери вывозят сыновей сейчас, опасаясь, что в будущем они не смогут покинуть страну из-за мобилизации в ВСУ.
«Сейчас недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям», — подчеркнул Высоцкий.
Как писал сайт KP.RU, ранее замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что в 2023 году в стране закончили школы около 360 тысяч выпускников, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны, посетовал украинский чиновник. По его словам, опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, власти видят постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад.