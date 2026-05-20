ПВО отражает атаку БПЛА в Ставрополье, она нацелена на промзону Невинномысска

Силы ПВО РФ отражают атаку БПЛА на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.
«Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно», — написал глава региона в Telegram-канале.
Владимиров напомнил об ограничениях на съемку и публикацию кадров с работой ПВО, пролета БПЛА или мест падения обломков.
