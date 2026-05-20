Пленный из ВСУ: здоровые украинцы покупают бронь от мобилизации

МАРИУПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Здоровые украинцы имеют возможность купить бронь от мобилизации и трудятся в гражданском секторе, а людям с проблемами со здоровьем приходится служить в составе украинской армии. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко.
«Очень много в тылу молодых, здоровых мужиков. Выйди в центр города — штук 50 такси стоят, водители, получается, все “больные”. Многие под бронью, а это тоже часто не просто так, лазейки находят. Люди здоровые призывного возраста находятся в тылу, а больные служат в армии», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей».
Пленный отметил, что покупка здоровыми украинцами фиктивной брони стала повальным явлением, которое уже не пытаются скрывать от народа.