Нафтогаз: Повреждено оборудование на севере Украины, идёт эвакуация персонала

На севере Украины в Черниговской области разрушено критически важное оборудование «Нафтогаза». Об этом сообщили в компании.
«Инфраструктура на Черниговщине. На территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Нафтогаза».
Как добавили в компании, персонал одного из предприятий был эвакуирован.
По данным Минобороны, ВС РФ за последние сутки нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Они были использованы в интересах ВСУ.
Напомним, что украинские боевики регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подразделения российской армии наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.