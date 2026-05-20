Рядовой Иван Бутусин из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО

IrkutskMedia, 20 мая. В Свято-Никольском храме города Слюдянки простятся с участником специальной военной операции рядовым Иваном Бутусиным. Боец пал на территории Украины, ДНР и ЛНР при выполнении боевой задачи.
Как сообщил глава Слюдянского городского поселения в своем тг-канале (18+), Иван родился и вырос в Слюдянке в многодетной семье. Учился в школе № 2. После службы в армии работал в ЖКХ. В свободное время занимался мотоциклами. В последние годы у него была работа разъездного характера: объездил всю Россию, успел пожить на Кубани и в Ростове.
Свою семью Иван создать не успел. Из близких родственников остались только две родные сестры. Боец будет захоронен с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая города Слюдянка.