Рядовой Иван Бутусин из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО

Боец пал 18 декабря 2025 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 мая. В Свято-Никольском храме города Слюдянки простятся с участником специальной военной операции рядовым Иваном Бутусиным. Боец пал на территории Украины, ДНР и ЛНР при выполнении боевой задачи.

Как сообщил глава Слюдянского городского поселения в своем тг-канале (18+), Иван родился и вырос в Слюдянке в многодетной семье. Учился в школе № 2. После службы в армии работал в ЖКХ. В свободное время занимался мотоциклами. В последние годы у него была работа разъездного характера: объездил всю Россию, успел пожить на Кубани и в Ростове.

Свою семью Иван создать не успел. Из близких родственников остались только две родные сестры. Боец будет захоронен с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая города Слюдянка.