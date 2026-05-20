Танкисты ВС РФ уничтожили позиции ВСУ у Красного Лимана на дистанции более 11 км

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции и скопление живой силы подразделений ВСУ на краснолиманском направлении с расстояния свыше 11 км. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В военном ведомстве проинформировали, что войсками беспилотных систем были обнаружены замаскированные в лесистой местности позиции и значительное скопление личного состава противника.

«Получив команду на марш, экипаж танка Т-90М “Прорыв” незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 11 км, что позволило успешно поразить все выявленные цели. После завершения огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что высокая точность огня привела не только к уничтожению противника, но и спровоцировала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта.

«Использование закрытых огневых позиций с корректировкой при помощи БПЛА обеспечивает танкистам высокую эффективность поражения вражеских объектов при минимальном расходе боеприпасов, сохраняя при этом скрытность от контрбатарейных средств и средств воздушной разведки противника», — добавили там.

«Прорыв» — модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. Модернизированный танк оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Одной из его главных особенностей является возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения.

