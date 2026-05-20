МИД Эстонии поставил с ног на голову историю с украинским дроном над страной: вот кого обвинили

После того, как украинский беспилотник появился над территорией Эстонии 19 мая глава министерства иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна выдвинул голословные обвинения против России в произошедшем инциденте. С заявлением он выступил в соцсети Х.
«Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», — заявил политик.
Цахкна добавил, что провел переговоры со своей коллегой из Румынии Оаной Цою и поблагодарил ее за оперативную реакцию румынского истребителя F-16. По словам министра, военный самолет из дислоцированного в Шяуляе подразделения воздушного патрулирования Балтийского региона сразу поднялся в воздух, после того как беспилотник вторгся в воздушное пространство Эстонии.
В Латвии объявили воздушную тревогу в девяти административных районах республики. Причиной для беспокойства местных властей стал инцидент со сбитым беспилотником на территории соседней Эстонии. Сигнал об опасности прозвучал незадолго до полудня по московскому времени в Краславском, Лудзенском уездах, а также в городах Резекне и Прейли. Позже угроза распространилась на Мадонский, Цесисский, Гульбенский и Смилтенский уезды.
Напомним, после инцидента министр обороны Украины Михаил Федоров принес извинения за залет дрона в Эстонию. Об этом сообщил глава военного ведомства страны Ханно Певкур. Главы ведомств уже обсудили инцидент. Певкур отметил, что Украина не запрашивала разрешение на использование воздушного пространства Эстонии.
Накануне в важным заявлением выступила Служба внешней разведки России. Отмечается, что киевский режим намерен использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии для атак дронов ВСУ по целям в глубине российской территории.
По данным ведомства, в этой связи Киев обратился к Риге с просьбой дать возможность запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. В СВР отметили, что Киев делает расчет на то, что в таком случае может существенно сократиться время подлета к объектам на территории РФ и якобы сложнее будет отследить точное место запуска БПЛА, а также их дальнейшие маршруты.