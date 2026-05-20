273 украинских беспилотника пытались атаковать Крым и регионы России

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Татарстана, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.