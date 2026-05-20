Что известно об атаке БПЛА на Татарстан 20 мая 2026

Ровно в 2:40 в мобильных приложениях МЧС появилось сообщение о введении на всей территории республики режима «Беспилотная опасность». Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрылись, не принимая и не отправляя рейсы. Ограничения коснулись и соседних регионов. «АиФ-Казань» рассказывает, что известно к этому часу.
Хронология ночной тревоги и закрытие аэропортов
Это уже не первая воздушная тревога за последние дни. Только за май режим БПЛА вводился 12, 14, 16, 18 и теперь 20 мая. Ситуация становится системной, и жители привыкают к ночным уведомлениям. Но каждый раз это сопровождается закрытием неба и перебоями в работе транспорта.
В 2:40 20 мая МЧС России разослало экстренное сообщение: «На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”». Спустя непродолжительное время, около трёх часов ночи, Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Также ограничения на полёты действовали в соседних аэропортах — Самары, Чебоксар, Ульяновска. В Чувашии, кстати, также была объявлена опасность атаки БПЛА, о чём сообщило местное МЧС.
Задержки рейсов в Казани и Нижнекамске: список
По данным онлайн-табло аэропорта Казани, задерживается около 30 рейсов — как на вылет, так и на прилёт. Вот наиболее значительные задержки (информация на утро 20 мая).
На вылет задержаны:
- Рейс в Ташкент (планировался на 3:40) — задержка на 4 часа.
- В Санкт-Петербург (08:25) — перенесён на 11:40.
- В Волгоград (09:05) — на 13:15.
- В Минеральные Воды (09:30) — на 11:20.
- В Ташкент (09:30) — на 11:00.
- В Санкт-Петербург (09:40) — на 12:40.
- В Москву (11:50) — на 17:15 (задержка более 5 часов).
- В Анталью (12:10) — на 13:20.
На прилёт ожидаются с опозданием:
- Из Стамбула (вместо 06:10 — в 09:15, задержка около 3 часов).
- Из Омска (вместо 07:25 — в 12:35, задержка около 5 часов).
- Из Ташкента (вместо 08:10 — в 09:45).
- Из Бишкека (вместо 08:20 — в 10:50).
- Из Санкт-Петербурга (08:40 — в 11:40).
- Из Барнаула (08:45 — в 10:45).
- Из Бохтара (09:20 — в 11:40).
- Из Антальи (10:10 — в 11:50).
- Из Санкт-Петербурга (рейс N4 243, вместо 11:05 — в 16:20).
- Из Санкт-Петербурга (рейс N4 245, вместо 14:00 — в 17:15).
Также задерживаются вечерние рейсы: из Минеральных Вод (вместо 16:40 — в 18:30), из Санкт-Петербурга (вместо 21:20 — в 00:15 следующего дня), из Волгограда (вместо 22:20 — в 01:55).
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ситуация тоже непростая. На вылет задержаны три рейса: два в Москву и один в Санкт-Петербург. Рейс в Минеральные Воды и обратный отменили. На прилёт также задержаны два самолёта из Москвы и один из Санкт-Петербурга.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло аэропортов и сайтах авиакомпаний. Представители авиакомпаний и работники аэропортов работают с пассажирами задержанных рейсов, пассажирам с детьми предоставляются комнаты матери и ребёнка.
Затронут даже хоккейный финал
Из-за ночного закрытия аэропорта Казани под вопросом оказалось возвращение хоккейных команд «Ак Барс» и «Локомотив», которые 19 мая провели пятый матч финала Кубка Гагарина в Ярославле. Ожидалось, что команды вылетят в Казань утром 20 мая, чтобы подготовиться к шестому матчу 21 мая. Ограничения на полёты могли нарушить планы, но, к счастью, аэропорт открылся, и рейсы, скорее всего, будут выполнены с задержкой.
Кстати, задержки рейсов из Казани в Санкт-Петербург и обратно 19 мая были связаны не только с нашей тревогой, но и с нестабильной работой аэропорта Пулково, который также закрывался из-за беспилотной опасности. В Ленинградской области силы ПВО сбили три БПЛА.
Памятка: что делать при сигнале «Беспилотная опасность»
Режим может быть введён в любой момент. Правила неизменны.
Если вы дома:
Немедленно перейдите в помещение без окон (коридор, ванная, кладовая). Сядьте на пол у несущей стены.
Не подходите к окнам, не стойте у балконных дверей.
Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице:
Зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Не прячьтесь под деревьями, рекламными щитами или автомобилями.
Категорически запрещено:
Снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО, места падения дронов, работу экстренных служб. Это помогает противнику.
Приближаться к обломкам или подозрительным предметам. Сразу звоните 112.
Имейте при себе заряженный телефон с установленным приложением МЧС России и документы. Следите за официальными сообщениями. Ситуация остаётся напряжённой, но паника — плохой помощник.