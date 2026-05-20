Дмитриев: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию. Об этом в интервью журналисту Life Александру Юнашеву сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«В ближайшее время (Уиткофф посетит РФ — Прим. Ред.)», — отметил он.
На днях западные СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены обсудить с российской стороной вопрос освобождения граждан США, находящихся в заключении в России.
В МИД России отметили, что поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву помогают урегулированию украинского конфликта. Они были откровенными и полезными.