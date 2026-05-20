Три БПЛА уничтожили в Ленобласти и отменили воздушную тревогу утром 20 мая

Мобильный интернет все еще не восстановился.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области отменили опасность атаки беспилотников в 8:13 утра 20 мая. Всего средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

— Отбой воздушной опасности в Ленинградской области, — написал глава региона в своем telegram-канале.

Угроза в Петербурге и Ленобласти действовала с раннего утра: Дрозденко объявил об опасности в 4:30, в шесть утра сообщения об угрозе получили и петербуржцы. В Северной столице тревога длилась недолго — ее отменили уже к семи часам.

Аэропорт Пулково временно вводил ограничения на прием и выпуск самолетов до 6:20. Однако последствия для пассажиров оказались серьезными. По данным Пулково, 20 рейсов отменили, девять рейсов задержали на два часа и больше. Также ожидалось прибытие девяти запасных бортов.

Из-за атаки замедлился мобильный интернет. Сбои заметили и в Петербурге, и в области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше