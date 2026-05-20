В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области практически полностью уничтожена 5-я рота 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что к такому выводу специалисты пришли после анализа некрологов погибших противников.
Прежде украинское командование перебросило в этот район так называемую «роту калек», сформированную из военнослужащих, непригодных к службе, в том числе с тяжелыми заболеваниями. Переброска была проведена для восполнения потерь среди личного состава подразделения.
Как писал KP.RU, ранее в населенном пункте Просяная Днепропетровской области после массированных ударов с применением ФАБ в живых осталась только одна группа военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.