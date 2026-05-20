ТАСС: украинские боевики сбежали и спрятались в погребах Охримовки

Боевики ВСУ покинули позиции в западной части села Охримовка в Харьковской области и сейчас прячутся в подвалах и погребах. По информации, полученной от российских силовых структур, деморализованные солдаты противника отступили вглубь населенного пункта, чтобы укрыться от ударов. Об этом сообщает ТАСС.