Боевики ВСУ покинули позиции в западной части села Охримовка в Харьковской области и сейчас прячутся в подвалах и погребах. По информации, полученной от российских силовых структур, деморализованные солдаты противника отступили вглубь населенного пункта, чтобы укрыться от ударов. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседники агентства уточнили, что на соседнем участке боевых действий уже установлен контроль над населенным пунктом Волоховка. Бойцы группировки «Север» в ходе боев за этот район смогли взять под контроль трассу. Эта дорога связывала два последних оплота ВСУ на данном направлении — села Караичное и Охримовку.
Тем временем становятся известны новые шокирующие подробности о состоянии украинской армии. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка «Скала» массово страдают от зависимостей. Об этом рассказал украинский пленный Олег Жук.
Пленный сообщил, что в подразделении поголовно все страдают алкоголизмом и наркоманией. Он также отметил, что из-за жестокого обращения командования и невыполнимых приказов среди личного состава фиксировались случаи сведения счетов с жизнью.