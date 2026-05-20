Контрразведчик Михайлов передал ВС РФ координаты для ударов по позициям ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации получили несколько десятков координат ВСУ для ударов в тылу и на фронте от пленного украинского контрразведчика и агента СБУ Сергея Михайлова. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в перечне координат — данные украинских позиций, пунктов управления и дислокации, а также стратегические объекты и другие цели.
Сам Михайлов сдался в плен на запорожском направлении. При этом он рассказал, что не хочет возвращаться на Украину.
