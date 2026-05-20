Ядерные силы РФ отрабатывают снаряжение «Искандер-М» в ходе учения

Ранее МО РФ сообщило, что учение ядерных сил по их применению в условиях угрозы агрессии проводятся в ВС России с 19 по 21 мая. В мероприятиях участвуют силы ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанского флотов, а также командование дальней авиации и части сил Ленинградского и Центрального военных округов.