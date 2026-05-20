Ядерные силы РФ отрабатывают снаряжение «Искандер-М» в ходе учения

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Отработка приведения частей и соединений в высшую степень готовности и доставка ядерных боеприпасов в пункты хранения осуществлены в ходе учений ядерных сил в ВС РФ, об этом сообщило Минобороны России.

Источник: Министерство обороны РФ

«Отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что также в рамках учения в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад доставлены ядерные боеприпасы.

Также сообщается, что личный состав ракетных соединений Вооруженных сил РФ выполняют учебно-боевые задачи по снаряжению комплексов «Искандер-М» спецбоеприпасами и готовятся к ракетным пускам. Для их проведения предусмотрено скрытное выдвижение в назначенный район.

Ранее МО РФ сообщило, что учение ядерных сил по их применению в условиях угрозы агрессии проводятся в ВС России с 19 по 21 мая. В мероприятиях участвуют силы ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанского флотов, а также командование дальней авиации и части сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В ходе учения состоятся пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ. Во взаимодействии с белорусскими военными будут отработаны вопросы совместного применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

По сообщению Минобороны Беларуси, в республике проводится тренировка по применению ядерного оружия.