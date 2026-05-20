Ядерные силы РФ отрабатывают снаряжение «Искандер-М» в ходе учения

«Отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что также в рамках учения в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад доставлены ядерные боеприпасы.
Также сообщается, что личный состав ракетных соединений Вооруженных сил РФ выполняют учебно-боевые задачи по снаряжению комплексов «Искандер-М» спецбоеприпасами и готовятся к ракетным пускам. Для их проведения предусмотрено скрытное выдвижение в назначенный район.
Ранее МО РФ сообщило, что учение ядерных сил по их применению в условиях угрозы агрессии проводятся в ВС России с 19 по 21 мая. В мероприятиях участвуют силы ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанского флотов, а также командование дальней авиации и части сил Ленинградского и Центрального военных округов.
В ходе учения состоятся пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ. Во взаимодействии с белорусскими военными будут отработаны вопросы совместного применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.
По сообщению Минобороны Беларуси, в республике проводится тренировка по применению ядерного оружия.