Участникам СВО из Башкирии спишут кредитные долги

Сейчас в республике действуют 54 региональных меры поддержки, 11 из которых введены в 2025 году. Они касаются сфер образования, соцзащиты, здравоохранения, культуры и др. 13 мая депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому списание долгов распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ с 1 мая 2026 года, а также на их супругов. Обязательным условием является судебное решение о взыскании задолженности, вынесенное до этой даты, и наличие исполнительного листа. Общая сумма долга не должна превышать 10 млн рублей, сообщает «Башинформ».