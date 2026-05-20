Эксперт раскрыл, чем и откуда ВСУ атаковали Белгородскую область

По словам специалиста, пуск ракет, вероятно, производился с территории Харьковской или Сумской областей. Дандыкин подчеркнул, что дальность полета боеприпасов делает возможными атаки на российский регион с этих направлений.
«Предположу, что ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области из американских установок HIMARS. Расстояние позволяет: [снаряды пролетают] 80 с лишним километров», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт также отметил тактику противника: после запуска ракет расчеты немедленно покидают позиции. Однако, добавил Дандыкин, часто военным не удается скрыться — их обнаруживают и ликвидируют.
Напомним, в ночь на 20 мая Белгородская область подверглась ракетной атаке. В Белгороде осколками повреждена кровля многоквартирного дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всего минувшей ночью под удар беспилотников попали 20 российских регионов. Силы ПВО сбили и подавили 273 украинских дрона.