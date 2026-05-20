Эксперт раскрыл, чем и откуда ВСУ атаковали Белгородскую область

Напомним, в ночь на 20 мая Белгородская область подверглась ракетной атаке. В Белгороде осколками повреждена кровля многоквартирного дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всего минувшей ночью под удар беспилотников попали 20 российских регионов. Силы ПВО сбили и подавили 273 украинских дрона.