Обломки БПЛА нашли в Крымске, Приморско-Ахтарске и Славянском районе

Обломки БПЛА нашли в нескольких районах Кубани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Крымске фрагменты БПЛА упали по двум адресам. В результате повреждены кровля частного дома и забор.
В Приморско-Ахтарске обломкам дрона повредило кровлю частного дома. В поселке Степном Славянского района фрагменты БПЛА упали на одной из улиц.
«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Беспилотная опасность сохраняется в Краснодарском крае. Аэропорты Краснодара и Геленджика не принимают и не выпускают рейсы.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.