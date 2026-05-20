Главное из брифинга Минобороны 20 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районе пяти населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три станции РЭБ.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Подлиман, Шийковка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб, Сидорово и Татьяновка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, танк, бронетранспортер M113, бронеавтомобиль HMMWV, три орудия полевой артиллерии, 20 автомобилей и станцию РЭБ.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 100 человек. Также противник лишился танка Leopard, боевой бронированной машины «Казак», 14 автомобилей, трех артиллерийских орудий и радиолокационной станции.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 255 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад, штурмовой полк и батальон беспилотных систем ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и села Ивановка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы, Покровское, Чаплино Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка и Трудовое Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Беленькое, Новоалександровка и Новомихайловка Запорожской области.

Противник потерял свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили зенитную самоходную установку Gepard, нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиабомбы;
  • 780 БПЛА самолетного типа.

