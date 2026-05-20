Над Краснодарским краем сбили украинские беспилотники днем 20 мая

Над Краснодарским краем и Азовским морем сбили украинские беспилотники днем 20 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбили в период с 9:00 до 14:00. Всего средствами ПВО над регионами России уничтожено и перехвачено 94 беспилотника.
В Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность. Аэропорты Краснодара и Геленджика не принимают и не выпускают рейсы.
