Над Крымом и другими регионами сбили 94 беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили 94 беспилотника над Крымом и другими регионами.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 20 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 94 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с девяти утра до двух часов дня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В частности, это произошло над Крымом и Азовским морем. О количестве сбитых дронов не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Кубанью, Московским регионом и Ставропольским краем.

