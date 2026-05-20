ВС РФ дроном «Герань» уничтожили немецкую ЗСУ Gepard. Видео

Российские военные с помощью модернизированного ударного беспилотника «Герань» уничтожили зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства, стоявшую на вооружении ВСУ. Об этом сообщает агентство ANNA News со ссылкой на информацию профильных каналов.
Украинскую боевую машину обнаружили и уничтожили в районе села Хмельница Черниговской области, примерно в 70 километрах от государственной границы.
Немецкая ЗСУ Gepard вооружена спаренными 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDA с эффективной дальностью стрельбы до четырех километров и оснащена радиолокационной станцией обнаружения с радиусом действия до 15 километров.
Высокая эффективность удара была достигнута благодаря использованию новой модификации беспилотника «Герань». Этот вариант БПЛА оснащен электронно-оптической системой командного наведения с MESH-модемом, что позволяет оператору в режиме реального времени получать изображение с камеры дрона и корректировать траекторию полета до самого момента столкновения с целью. Технология телеуправления позволяет обходить стандартные помехи радиоэлектронной борьбы и обеспечивает высокую точность при поражении даже одиночных замаскированных боевых машин.
Ранее сообщалось о применении ударных дронов ВС РФ при атаках по объектам газовой инфраструктуры в Днепропетровской и Полтавской областях.